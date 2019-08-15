中鋼新團體協約 婚假產檢假加碼優於法規

（中央社記者韋樞台北15日電）中鋼企業工會與中鋼公司今天簽訂第5次團體協約，其中婚假和產檢假通通優於法規，甚至主婚假目前法律未明定，但中鋼員工如當主婚人，主婚假自1天增至2天。

中鋼企業工會今天與中鋼公司舉行第5次團體協約簽約典禮，由中鋼總經理林弘男及中鋼企業工會理事長陳春生代表簽署，勞動部長許銘春、經濟部次長曾文生、國營會副主委吳豐盛、高雄市勞工局長王秋冬及中鋼董事長翁朝棟等見證。

這項團體協約呼應政府鼓勵生育政策，雙方協議員工的主婚假、婚假及產檢假各增加1天，並與團體協約同日生效，其中婚假自8天增至9天，產檢假自5天增至6天，皆分別優於勞基法、勞工請假規則及性別工作平等法。另外，主婚假目前法律未明定，中鋼員工如當主婚人，主婚假自1天增至2天。

許銘春表示，團約內容還包括協助購屋及辦理購屋優惠貸款、提供主婚假2天，以及優於法令規定的婚假9天、產檢假6天等，由中鋼團約見到中鋼人充滿熱情與關懷，勞資雙方共同營造友善工作環境，全方面的照顧員工。

陳春生表示，勞資關係如跳探戈，營運狀況佳則勞方權益往前一步，營運嚴峻則互相體諒走出困境，這次團體協約經歷屆工會理事長的努力，逐步增加員工勞動權益，這次團體協約的亮點在於休假部分，同時也呼應政府鼓勵生育政策，有關主婚假、婚假及產檢假各增加1天，使團體協約能兼顧到老、中、青會員需求與權益。（編輯：楊凱翔）1080815