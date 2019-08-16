轉投資澳優遭空方狙擊 晟德除權息早盤呈現貼息

（中央社記者韓婷婷台北16日電）晟德轉投資在香港掛牌的澳優乳業，遭放空機構鎖定，週四股價重挫兩成後停牌，儘管今天早盤反彈，但仍衝擊晟德今天早盤股價開低，除權息首日跌幅逾8%，呈現貼息。

晟德大藥廠今天進行除權息，配發股票股利及現金股利各1.5元，昨天收盤價77.3元，今天開盤參考價為65.9元，除權息日遇到利空訊息面衝擊，轉投資遭空方狙擊加上財報表現不如預期，早盤以60.3元下跌8.5%開出，創下2018年11月以來新低價；不過，開盤1個小時，跌幅見到收斂，低檔仍有買盤支撐。

澳優乳業15日重挫至9.73港元，今天早盤開高後快速拉高，截至10時止，股價強勢反彈來到11.04港元。

根據港媒報導，放空機構「殺人鯨資本」（Blue Orca Capital）發表報告，指控澳優乳業財務造假，完全不值得投資，並表示澳優每股僅值5.78港元，約還有53%的潛在跌幅。受此拖累，澳優週四在港股重挫兩成後停牌。

針對媒體報導，晟德也發布重大訊息說明表示，澳優乳業 （港股代號：1717.HK）為晟德重要轉投資公司，集團目前持股比率為23.38%。澳優公司於15日遭國際做空機構Blue Orca Capital發表做空報告，對此澳優已發出澄清公告，強烈否認報告所載指控，並認為指控並不準確及具誤導性，澳優公司將保留對Blue Orca Capital/或相關指控負責人士採取法律行動權利。

晟德第2季合併營收新台幣3.5億元，合併稅後淨利2.27億，歸屬母公司淨利3500萬元，由於去年未分配盈餘須加徵所得稅，也導致單季所得稅大增，每股盈餘僅0.1元，累計今年上半年每股虧損0.51元。（編輯：蘇志宗）1080816