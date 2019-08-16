台股收漲93.76點 站回5日線

（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天反彈上漲，隨著輝達概念股台積電走高、面板等弱勢股不再破底，大盤收漲93.76點，站回年線及5日線之上，但週線收黑；分析師認為，市場對台股企業獲利預估的下修潮可能距離底部已不遠。

台股加權指數開盤小漲，近午盤漲幅擴大，最高來到10456.32點、漲幅近130點，然而權值股尾盤壓低，指數終場收在10420.89點，上漲93.76點，漲幅0.91%，成交值新台幣1188.77億元。電子股漲0.78%，金融股漲1.28%。

觀察權值電子股表現，台積電受惠顯示晶片大廠輝達（Nvidia）財報優於預期，盤中最高來到252元，尾盤漲幅收斂，收在250元，上漲0.81%；鴻海收72元，上漲0.56%；股王大立光翻黑收在3820元，下跌0.13%。

8月以來遭外資賣超的面板雙虎今天大幅反彈，群創大漲8.11%，收在6.53元，成交量爆出21.41萬張，排名第1；友達大漲5.55%，收在7.42元，成交量達10.81萬張，排名第3。

PCB（印刷電路板）廠華通獲買單挹注，上漲3.15%，收在29.5元，成交量逾10.3萬張。外資調高評等至買進的封測廠京元電漲3.01%，收在34.25元。

金融股普遍上揚，富邦金漲2.98%，收43.15元；中信金漲2.24%，收20.5元；兆豐金漲1.25%，收28.25元；國泰金漲0.51%，收在39.55元。

凱基投顧台股策略分析師張明祥說，美中貿易戰已升級至市場最擔憂的情況，對手機與筆電全數課徵高關稅，暗示市場對台股企業獲利預估的下修潮雖尚未真正來到底部，但可能距離底部已不遠，仍有少數次產業或個股的獲利展望優於原本預期，建議趁貿易戰利空進行長期布局，包含蘋概股、5G、資料中心、汽車電子、運動休閒等。（編輯：趙蔚蘭）1080816