藍天庫藏股屆滿買回1萬張 每股均價32.01元

（中央社記者吳家豪台北16日電）藍天電腦今天發布重大訊息公告2019年第1次買回庫藏股期間屆滿及執行完畢，自7月3日至8月16日已買回1萬張，平均每股買回價格新台幣32.01元，買回股份總金額3.2億元。

藍天董事會今年6月18日通過實施庫藏股，原本預定買回期間為6月19日至8月18日，買回區間價格為每股27元到42元，預計自集中交易市場買回1萬張，買回股份總金額上限25.62億元，目的為轉讓股份給員工。

藍天2019年上半年合併營收106.67億元，年減0.8%；稅後淨利7.73億元，每股盈餘（EPS）1.26元。藍天表示，相較去年上半年每股盈餘1.93元，今年上半年每股盈餘無法超越的原因是去年同期有處分子公司利益挹注7.8億元。

藍天筆電事業群總經理簡義龍日前受訪指出，今年上半年筆電出貨落後去年同期表現，下半年會加緊追趕，目前工廠產能滿載，8月出貨量預期將達14萬到15萬台，仍看好今年全年筆電出貨量將超越去年全年的128萬台，有機會達到130萬台、改寫近3年新高。（編輯：林興盟）1080816