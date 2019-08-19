消基會籲設違約金上限 電信業者：恐無益消費者

（中央社記者江明晏台北19日電）消基會調查5大電信違約金，平均值達7510元，籲NCC效法日本制定違約金上限；業者認為，兩者競爭態勢不同，應因地制宜，另有業者說，設違約金上限等於限補貼，恐無益於消費者。

消基會今天指出，以購機為iphone Xs Max 256GB的新台幣999元月資費上網吃到飽不限速方案做調查，5大電信違約金，平均值達7510元，呼籲主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）應制定違約金上限，以保障消費者轉換契約的權益，例如日本今年規定不含手機費用的違約金上限1000日圓、約新台幣280元，含手機2萬日圓、約新台幣5700元，讓消費者更容易轉換手機合約並增加電信業者間的競爭。

多數電信業者均表態，將尊重NCC的決策，但有業者私下表示，違約金時常包含終端設備補貼，旗艦機型近年售價屢創新高，並非電信業者所能掌握，違約金上限的訴求有點脫離現行商業模式。

亞太電信指出，台灣4G市場的資費主力為上網吃到飽，且三大兩小業者對補貼款及違約金的多寡會考量競爭或品牌等因素，日本市場則較無加重補貼的競爭態勢，故台日兩國的違約金訂法不盡然可互相學習，整體營運與規劃上應因地制宜較妥。

另有產業人士說，虧本生意沒人做，限制違約金上限，也意味著限制手機補貼金額，恐無益於消費者權益，而補貼減少，預料將造成民眾換機週期拉長，勢必也會影響到手機產業銷售，恐造成惡性循環，必須慎重。

消基會今天指出，以購機為iphone Xs Max 256GB的999元月資費上網吃到飽不限速方案做調查，違約金由高到低的收取為遠傳電信收取9750元、台灣之星收取8875元、台灣大哥大7125元、亞太電信7000元，以及中華電信4800元。

對此，遠傳澄清表示，以消基會舉iPhone Xs max 256GB違約金情況，如以電信門號履約1年3個月（滿15個月、450天）做為解約條件，遠傳的正確違約金為7875（6000元+1875元），非消基會所提及的9750元。

消基會還指出，遠傳電信的契約補助款以月計費，與營業規章不符。遠傳電信也澄清強調，行動寬頻服務用戶契約與行動寬頻業務營業規章相符，「電信優惠補貼款」計算方式以實際已享贈送傳輸量補貼優惠，以「日」為單位計算、計算公式，並非如消基會所提及以「月」計費。

台灣之星則說明，手機專案價與市價差價的優惠就是業者所提供的補貼，這個部分台灣之星長期以來皆優於同業；針對iPhone XS Max （256GB）手機專案，搭配月租999元，綁約30個月，手機2萬6900元 （原價4萬5500元）。各手機綁約專案的違約金金額都是依手機補貼金額與公司營運上可承受的風險所綜合評估而制定的。

亞太電信表示，國內5家電信業者的違約金計算方式不一，每家主要考量手機進貨成本與專案售價，搭配不同資費的優惠內容，故目前各業者各專案的違約金計算略有差異。（編輯：林興盟）1080819