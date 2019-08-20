台股整理站上10500點 法人：守穩籌碼沉澱利反彈

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）儘管美國延長華為寬限期，不過台股今天盤勢觀望、狹幅整理，終場小漲站上10500點整數關卡。法人表示，若台股守穩、配合籌碼有效沉澱，有利展開反彈攻勢。

儘管美國延長對華為寬限期，美股也上揚，不過台股今天盤勢觀望，狹幅區間震盪整理，尾盤電子撐盤，金融偏弱，台股站上10500點整數關卡。

加權股價指數終場收在10522.5點，上漲33.75點，漲幅0.32%，成交值來到新台幣1199.96億元，電子股小漲0.54%，金融股翻黑小跌0.07%。

主要電子權值股休息整理，股王大立光終場收在3800元，漲1.6%，台積電終場收在254.5元，小漲0.99%。鴻海收在平盤72.4元。

華為概念股未見驚喜，聯發科收在351元，小跌0.57%，穩懋收在268.5元，跌0.56%，精測收在610元，跌1.61%，京元電收在33.45元，跌1.04%。

被動元件族群國巨收在265.5元，小漲0.38%，華新科收在149元，小跌0.67%。

金控股在平盤附近整理，國泰金收在39.7元，小跌0.75%，富邦金收在42.9元，跌1.04%。中信金收在20.6元，小漲0.73%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，全球製造業PMI數值於7月份持穩，美國市場新訂單及就業分項數據等指標尚佳，不過須觀察聯準會是否預防性降息。

不過後續降息方向及空間較市場預期不明朗，加上中美貿易戰、科技戰未解，預期在中美雙方恢復正面對談之前，股市格局震盪整理，操作上以低接為原則。

展望台股後市，劉宇衡指出，先前台股急跌仍是合於多頭緩漲急跌架構，若經濟面及企業獲利面未追上資金行情，回檔壓力恐進一步升高，短線先看台股能否守穩在年線約10371點及前波低點10200點到10400點位置，若跌破整理時間恐拉長，反之守穩、配合籌碼有效沉澱，有利台股展開反彈攻勢。

在短線震盪格局下，劉宇衡建議，操作上可以長期配息穩定的績優股為持股核心，逢低布局跌深、殖利率上揚的標的，例如網通、5G、半導體等；另外具高股息、低本益比優勢的傳產類股可當衛星配置，分散風險。（編輯：黃國倫）1080820