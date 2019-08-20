鈞興-KY估9月掛牌上市 法人看好今年業績增1成

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鈞興-KY預計9月中旬掛牌上市，承銷價約70元左右，諧波減速器和工業機器人齒輪明年進入收割期。法人估今年業績看增10%以上，每股純益可超過5元。

鈞興-KY今年6月初通過上市委員會審議，法人預計8月底競價拍賣，9月中旬掛牌上市，承銷價預計70元上下。

在新業務領域，鈞興-KY積極開發工業機器人齒輪、諧波減速器及新能源汽車零件等產品業務，應用領域包括電動自行車、電動摩托車、工業機器人、協作機器人、電動汽車等。小型高速印刷機預計2020年開始量產給日系客戶。

鈞興-KY表示，工業機器人齒輪已開始量產出貨，機械手臂用諧波減速器產品除了陸續與客戶送樣測試外，部份客戶並已開始小量交貨，預期未來一到兩年出貨量將有機會明顯成長。

法人指出，鈞興-KY機器人齒輪已經切入全球四大廠之一日系廠商安川（YASKAWA），其他家進行樣品測試中，預期明年諧波減速器和工業機器人齒輪可進入收割期。

在新能源車齒輪部分，鈞興-KY也備妥相關技術與設備生產能力，目前已有多家廠商正與鈞興-KY開發，預計2021年到2022年開始挹注公司業績。電動摩托車部分，預估2021年開始可挹注業績。

在新廠進度，鈞興-KY預計2020年9月前在珠海完成智慧化生產基地，專攻工業機器人齒輪、新能源汽車齒輪、諧波減速器和其他高階智慧傳動齒輪生產，預估全產能可到每年12萬台諧波減速器，產值新台幣10億元到18億元。

展望下半年，鈞興-KY指出電動工具7月到9月屬於旺季季節，下半年業績可比上半年略佳，第3季業績可較去年同期成長。

法人指出鈞興-KY下半年和上半年業績比重約55比45，預估第3季業績年增幅度約15%以上，展望今年若以掛牌股本4.76億元計算，今年業績成長幅度約10%到11%，每股純益可超過5元。

鈞興-KY是2014年4月設立於開曼的境外控股公司，集團營運主體及生產基地是2003年1月設立於中國廣東省珠海市鈞興機電。鈞興機電主要生產客製化中小模數齒輪、齒輪箱及精密五金件，早期生產工業用縫紉機領域齒輪。

2005年起積極朝向電動工具、園林工具領域，2009年投入開發粉末冶金齒輪及齒輪箱產品。2014年正式跨入開發工業機器人齒輪、諧波減速器及新能源汽車齒輪產品。法人指出，目前電動工具齒輪全球市占率約15%到20%。

從產品比重來看，法人指出，去年傘齒占比約38%，直齒占比約11%，粉末冶金齒輪占比約17%，齒輪箱占比約12%，五金件占比約18%，應用最大為電動工具。

鈞興-KY具備從設計、車削、切齒、滾齒、機加工、熱處理、研磨等齒輪全工序工藝，設備均採用日本、瑞士與德國高階齒輪製造設備品牌。

若從客戶端來看，鈞興-KY銷售市場遍及中國、美國、歐洲及亞洲等地，目前銷售終端客戶群以非華語系客戶為主，比重在9成以上，客戶應用涵蓋電動工具、園林工具及縫紉機產業國際大廠，以及汽車傳動、遊艇舷外機、醫療器械等。

鈞興-KY今年上半年合併營收新台幣8.02億元，較去年同期7.57億元成長5.88%，上半年稅後淨利1.16億元，較去年同期8348.5萬元增加39.5%，上半年每股稅後純益2.77元，優於去年同期的2.06元。

鈞興-KY今年7月自結合併營收1.52億元，較去年同期1.31億元成長15.84%，累計今年前7月自結合併營收9.54億元，較去年同期8.88億元增加7.36%。（編輯：楊凱翔）1080820