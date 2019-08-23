聯合骨科積極搶攻海外市場 歐洲成長可期

（中央社記者韓婷婷台北23日電）聯合骨科董事長林延生表示，人工關節產品除了在台灣積極拉高市占率外，也積極拓展海外市場，預期歐洲市場將持續成長，中國市場新推出的國產品牌則可望在2021年加入銷售。

聯合骨科今天參加櫃買中心舉辦的業績發表會，林延生表示，台灣上半年年成長21%，台灣將持續拉高市占率，海外市場以歐洲市場成長最顯著，下半年法國市場將持續成長，美國在去年轉換經銷商後，今年也見到回穩成長態勢，中國市場已逐步改善中，中國將採取進口及當地生產雙品牌策略，國產品預計2020年第4季陸續獲准，2021年展開銷售。

聯合骨科上半年營收新台幣12.1億元，與去年同期的12.15億元相當，毛利率則從去年的66.79%拉升到72.38%，稅後盈餘6226萬元，年增8.47%，EPS0.78元，年增8.3%。

林延生表示，營收沒有顯著成長，主要受到國際市場衰退，加上中國市場採取經銷制，產品價格相對較低，不過由於銷售組合的改變，毛利率見到提升。

觀察今年上半年各區域表現，台灣市場今年年成長21%，國際市場今年整體衰退27%，美國成長15%，預估下半年應可持續成長；中國則衰退了31%，歐洲成長46%。來自台灣市場的貢獻為27%為主要地區，其他包括歐洲及中國均占15%，美國也有13%貢獻，轉投資冠亞生技（A-Spine）貢獻約16%。

從各個市場表現分析，林延生表示，歐洲可以持續成長，中國慢慢改善，日本進入第3年，最近才有些證照陸續獲得許可，預估日本市場還需1至2年才會真正發酵。歐洲初步從法國及瑞士開始，今年新增英國及比利時分公司，目前有4個分公司約5至6個經銷商。後續將持續布局愛爾蘭、義大利等市場。

林延生指出，中國市場於2016年與當地廠商設合資公司，採取雙品牌策略，一是台灣進口的較高端產品，一是在當地設廠生產的國產人工關節，國產化已在2018年第4季開始申請註冊，預計2020年第4季陸續獲准2021年展開銷售。

脊柱醫材的冠亞生技已申請公開發行，預計年底登錄興櫃，為了配合後續規劃上櫃掛牌，今年上半年聯合骨科出售3000張持股，冠亞生技今年上半年營收1.96億元，稅後盈餘2700萬元，EPS為2.04元。（編輯：楊凱翔）1080823