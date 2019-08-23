中鋼考量下游營運壓力 第4季內銷價多數平盤

（中央社記者韋樞台北23日電）國際各大鋼廠吸收成本能力達極限而調漲鋼品價，中鋼今天第4季盤價會議中仍決定多數鋼品平盤，考量下游營運壓力、公共工程和台商回流商機，僅小漲電磁鋼捲和熱浸鍍鋅鋼捲價格。

中鋼公司今天召開第4季內銷鋼品盤價會議，會中決議第4季內銷鋼鐵大多數產品盤價為「平盤」，僅電磁鋼捲和熱浸鍍鋅鋼捲每公噸各上漲新台幣255元和173元。

中鋼表示，國際貨幣基金（IMF）7月微幅下調今年全年全球經濟成長率至3.2%，與世界銀行5月的預估相同，但預測2020年經濟成長率提高至3.5%，顯示國際研究單位認為全球經濟成長動能或可轉強。

且在美中貿易戰後，全球供應鏈及市場已移轉調整，未來經濟仍應審慎應對。包括中央銀行、中經院、台經院均預期台灣今年經濟成長率逾2%，且下半年優於上半年；同時政府積極推動內需建設、貿易戰轉單效應及台商回流商機等增溫下，台灣第4季經濟表現及產業狀況預期將可好轉。

中鋼指出，今年初起鐵礦砂價格急漲，直到7月底漲幅達90%，8月初價格回檔，漲幅仍逾50%，中鋼考量市場及下游營運狀況，自今年初起均自行吸收成本漲幅，以減輕下游業者經營壓力；但國際各大鋼廠持續吸收成本能力已達極限，加上第4季為產業傳統旺季，因此日本鋼廠供應車廠的價格每噸上漲日幣4000圓，美、中、韓等國鋼廠均陸續宣布漲價，預估第4季鋼鐵價量應可期待。

中鋼強調，中鋼考量下游營運壓力，且為支持公共工程建設及掌握台商回流商機，經審慎評估後決定第4季盤價保持多數鋼品平盤價，僅電磁鋼捲和熱浸鍍鋅鋼捲等兩項產品因市場氛圍改善而微幅調升，希望能平中求穩外，並搭配多元方案和彈性配套措施，以提升客戶接單動能及避免庫存損失。（編輯：林興盟）1080823