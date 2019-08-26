美中貿易戰迅速惡化 日經指數收挫逾2%

由於美國和中國間的貿易緊張加劇，日經指數26日收盤下挫超過2%。（共同社提供）

（中央社東京26日綜合外電報導）由於美國和中國間的貿易緊張加劇，日圓兌美元匯價應聲勁揚，日本股市基準日經指數今天收盤下挫超過2%。

日經225指數重挫449.87點或2.17%，收20261.04點。東證一部指數下挫24.22點或1.61%，收1478.03點。

美國總統川普表示，因為北京威脅對美國貨品加徵關稅，他將調高對中國貨品課徵的關稅稅率。

消息傳出後，美元兌日圓由23日的105.39日圓至今天早盤跌破105日圓，午盤報105.24日圓。稍早日圓兌美元衝上2016年11月以來最高價，而當年美元貶值，是因為市場對總統當選人川普的財政擴張政策抱持期待。

千葉銀資產管理（Chibagin Asset Management）總經理奧村義弘（Yoshihiro Okumura）表示：「市場對於美國和中國相互報復做出劇烈反應。若日圓進一步升值，對日本出口商而言將非同小可。」

日股今天由出口類股領跌，車廠豐田（Toyota）和日產（Nissan）股價分別下滑0.67%和1.53%，任天堂（Nintendo）股價重挫2.83%，索尼（Sony）則收挫1.08%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080826