台股反彈收復年線 站上10400點

（中央社記者吳家豪台北27日電）美中貿易戰出現轉機，美股收高，帶動台股今天反彈向上，收復年線約10362點，在IC設計、印刷電路板（PCB）類股點火下，指數盤中高點來到10431.78點、大漲77點。

受美股道瓊工業指數大漲269.93點激勵，台股開高走高，站回10400點大關；至10時46分左右，加權指數來到10406.28點，上漲51.71點，漲幅0.5%，成交值新台幣454.05億元。電子股漲0.74%，金融股漲0.39%。

IC設計類股仍獲資金青睞，系微開盤攻漲停65元；偉詮電、矽創漲幅逾2%；揚智、譜瑞-KY、新唐、聯詠漲幅超過1%。

印刷電路板廠燿華漲幅逾4.5%，最高來到24.4元；金像電、嘉聯益漲幅約2%。

蘋概三王今天回穩，股王大立光漲1.2%，來到3805元；台積電不受格芯提告侵權的影響，上漲0.6%，來到250元；鴻海漲0.28%，來到72.2元。

華冠投顧分析師范振鴻說，台股今天量能偏低，預估約900億元，且美中貿易戰仍未出現明確方向，預期台股月線反壓修正將持續到下週，未來幾天將呈震盪走勢。族群方面，5G仍是第4季主軸，散熱類股也可持續關注。（編輯：黃國倫）1080827