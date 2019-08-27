更多編輯台推薦新聞：
人口激增或發展需要 各國遷都原因各有千秋
國際

人口激增或發展需要 各國遷都原因各有千秋

從經濟延燒到軍事 日韓貿易戰8大重點一次看懂
專題

從經濟延燒到軍事 日韓貿易戰8大重點一次看懂

洛興雅族奇蹟娃娃出生兩年 流亡難民困境依舊
國際

洛興雅族奇蹟娃娃出生兩年 流亡難民困境依舊

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語
生活

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股反彈收復年線 站上10400點

最新更新：2019/08/27 10:58

（中央社記者吳家豪台北27日電）美中貿易戰出現轉機，美股收高，帶動台股今天反彈向上，收復年線約10362點，在IC設計、印刷電路板（PCB）類股點火下，指數盤中高點來到10431.78點、大漲77點。

受美股道瓊工業指數大漲269.93點激勵，台股開高走高，站回10400點大關；至10時46分左右，加權指數來到10406.28點，上漲51.71點，漲幅0.5%，成交值新台幣454.05億元。電子股漲0.74%，金融股漲0.39%。

IC設計類股仍獲資金青睞，系微開盤攻漲停65元；偉詮電、矽創漲幅逾2%；揚智、譜瑞-KY、新唐、聯詠漲幅超過1%。

印刷電路板廠燿華漲幅逾4.5%，最高來到24.4元；金像電、嘉聯益漲幅約2%。

蘋概三王今天回穩，股王大立光漲1.2%，來到3805元；台積電不受格芯提告侵權的影響，上漲0.6%，來到250元；鴻海漲0.28%，來到72.2元。

華冠投顧分析師范振鴻說，台股今天量能偏低，預估約900億元，且美中貿易戰仍未出現明確方向，預期台股月線反壓修正將持續到下週，未來幾天將呈震盪走勢。族群方面，5G仍是第4季主軸，散熱類股也可持續關注。（編輯：黃國倫）1080827

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報