豐祥-KY受惠休閒車零配件成長 獲利挑戰新高

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）機車機構零配件廠豐祥-KY下半年可持續受惠休閒車輛零配件出貨成長，成長幅度看增4成，法人預估今年業績獲利可望創歷史新高，每股純益可逼近10元。

展望下半年營運表現，法人指出，豐祥-KY可持續受惠休閒車輛零配件產品成長力道，預期今年整體在休閒車輛零配件業績成長幅度高達4成，預期明年豐祥-KY對於Polaris客戶滲透率持續提升，其他客戶包括Ducati、Arctic Cat等出貨持續增加，預估明年在休閒車輛零配件的成長率也可接近40%。

展望今年營運表現，法人預估，豐祥-KY今年業績可望較去年成長約15%左右，預估可到新台幣53億元，有機會創歷史新高，毛利率受惠較高毛利的休閒車輛零配件出貨比重提升，預估毛利率有機會逼近18%，今年獲利看增2成，每股純益可逼近10元，獲利創高可期。

在機車零配件部分，法人表示，由於越南機車零配件出貨進入淡季，日系客戶也進行庫存調整，部分也受到美中貿易戰牽動，能見度相對偏低，不過下半年機車零配件成長幅度可在個位數百分點左右。

豐祥-KY是越南主要機車機構零組件供應商之一，也切入醫療器材零件和休閒車輛零件代工，產品線涵蓋機車車身系統零件、煞車系統零件、離合器系統零件、避震器系統零件、汽車底盤系統、汽車座椅機構件、各式特種車輛金屬機構件與各式醫療輔具產品等。

從產品業績比重來看，機車機構零組件占比約6成多，休閒車輛零配件占比約15%到19%，醫療器材零件占比約1成多。

豐祥-KY汽機車零組件客戶包括HONDA、TOYOTA、YAMAHA、SUZUKI、Sym、Piaggio、Ford等大廠；休閒車輛客戶包括Polaris、Ducati、Arctic Cat等；醫療輔具主要客戶主要包括法國Dupont Medical、北美Invacare與日本FranceBed等大廠。（編輯：張均懋）1080828