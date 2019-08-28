台積電遭控侵權 外資維持優於大盤與加碼評等

（中央社記者吳家豪台北28日電）美國晶圓代工廠格芯控告台積電侵犯晶片技術專利，要求美國當局禁止相關產品進口。歐系及美系外資仍看好台積電的專利實力，維持優於大盤和加碼評等，目標價設在290元和280元。

台積電股價今天開高走高，盤中高點來到253元、漲幅1.2%；至10時35分左右，成交量超過5540張。

歐系外資分析，台積電擁有堅強的IP（智慧財產權）組合，每年投資研發金額近30億美元（約新台幣942億元），已累積3萬7000項專利，去年在美國所有企業排名第6；台積電美國專利獲准率排名第1，2013年到2017年平均96%的專利申請獲准。

歐系外資認為，格芯與台積電可能互告對方，以尋求更中性的和解，而台積電擁有的專利基礎也有助於抵擋侵權訴訟。儘管這項訴訟將稍微分散投資人的注意力，並衍生訴訟相關費用，雙方和解仍是最有可能的結果，維持台積電「優於大盤」投資評等和目標價290元。

美系外資分析，以往台積電在先進製程技術領先格芯1到2年，格芯對台積電提出的侵權控訴涵蓋28奈米到7奈米製程，是過去7年使用的技術，全球相關產品已出貨數億台。這次訴訟案的對象還包括台積電多數主要客戶，甚至部分被告公司也是格芯客戶，這在晶圓代工業並不常見，可能影響日後洽談訂單。

美系外資不認為格芯提告將對台積電營運造成重大影響，即使部分專利對格芯有利，台積電也有能力透過授權協議來達成和解。此外，格芯訴訟可能讓前兩大晶圓代工廠加速擴張市占率，維持台積電「加碼」評等和目標價280元。（編輯：張均懋）1080828