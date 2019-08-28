陳其邁：加快釋照腳步 成為全球5G市場隱形冠軍

（中央社記者廖禹揚台北28日電）行政院副院長陳其邁今天表示，台灣在5G相關產業深具競爭力，未來會在5G釋照、法規調整部分加快腳步，讓台灣能在起跑點上搶得先機，甚至成為全球5G市場的隱形冠軍。

陳其邁今天上午出席第四屆數位行動產業高峰會致詞指出，台灣5G相關直接、間接產值預估到2035年將達1340億美元，那麼樂觀的原因是，台灣在半導體、網通設備、智慧應用、關鍵零組件等5G相關產業都已有許多世界第一的深具競爭力廠商。

陳其邁表示，未來除了半導體，台灣在智慧應用領域的許多方面都有可能成為世界第一，政府會在法規、人才、技術等多個面向上提供協助，例如在5G釋照、管理，以及法規調整上，絕對會來加快腳步，讓台灣能在起跑點上搶得先機，甚至成為全球5G市場的隱形冠軍。

陳其邁說，台灣擁有許多特有的經驗與優勢，也有很多聰明、靈活的人才，若未來能在智慧應用或系統整合上加把勁，繼半導體產業後，非常有機會成為相關領域中深具競爭力的國家。

經濟部次長林全能在專題演說中也提到，政府早在2015年就開始思考相關技術布局，已掌握一些5G標準關鍵專利（SEP），對建構5G核心能量及垂直服務都有很大幫助，目前透過5G行動方案、智慧國家方案及產創條例修正等，希望可以鼓勵業界投資，加速5G環境建構。（編輯：蘇志宗）1080828