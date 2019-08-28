堤維西保守看中國車市 人民幣貶值無影響

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）車燈大廠堤維西保守看待中國車市表現，由於美中貿易戰影響，蘇州昆山堤維西布局步調放緩，不過，人民幣貶值對集團沒有影響。法人估，堤維西8月業績可較去年同期佳。

堤維西今天下午參加台灣證交所舉辦汽車工業主題式業績發表會，展望在中國市場大陸布局，堤維西發言人翁一峰表示，大茂偉瑞柯持續深耕常州廠與重慶廠，供應中國大陸當地OE車廠。此外，蘇州昆山堤維西是集團布局中國大陸的售後維修市場（AM）基地，擴展中國AM市場。

翁一峰表示，對於中國大陸車市保守因應看待。

堤維西指出，今年上半年大茂偉瑞柯營收僅人民幣4.1億元，主要集中在福特、長安等三大客戶，今年上半年虧人民幣100萬元。

對於人民幣貶值，翁一峰表示，由於在中國大陸純內銷，人民幣貶值並沒有影響，沒有匯兌問題。

觀察美中貿易戰，翁一峰指出，由於貿易戰影響，蘇州昆山堤維西的布局步調可能會放緩一點。

在美國市場布局，翁一峰表示，集團持續在加州、德州、紐澤西州、喬治亞州、伊利諾州等地深耕，就近當地車廠客戶，發展AM市場。

觀察集團在AM業績表現，翁一峰指出，主要受到暖冬影響，各季之間的AM業績差異不大，各季需求變平順，不過，整體AM需求仍在。

此外，堤維西深耕泰國基地，就近負責東協地區AM市場。

法人預期，堤維西8月業績有機會較去年同期佳，不過，歐美訂單多屬短單，目前9月訂單能見度待觀察，第4季要看是否有暖冬因素。

堤維西自結7月合併營收新台幣15.5億元，較去年同期14.31億元增加8.3%，累計今年前7月自結合併營收104.93億元，較去年同期96.51億元成長8.72%。

堤維西今年上半年合併毛利率23.11%，較去年同期22.71%微增，上半年稅後淨利4.56億元，較去年同期的4.67億元微減，上半年每股稅後純益1.46元，略低於去年同期EPS 1.5元。今年上半年權益法認列獲利僅995萬元，主要是中國市場景氣趨緩。（編輯：郭萍英）1080828