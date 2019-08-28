量價下跌 中鋼前7月稅前盈餘年衰退3成

（中央社記者韋樞台北22日電）受到美中貿易戰影響下游客戶接單，中鋼公司前7月量價均跌，不僅銷量年減6.57%；且今年第3季起中鋼內銷盤價下跌，前7月稅前盈餘年減32%，每股稅前盈餘僅0.74元。

中鋼7月碳鋼銷售量89萬3063公噸；累計前7月碳鋼銷售量達602萬3819公噸，少於去年同期的644萬7406公噸。

中鋼統計，7月合併營收新台幣307億6685萬元，年增5%；營業利益8億6068萬元，年減19%；稅前盈餘11億6萬元，年減25%。

累計前7月合併營收2218億7743萬元，年減3%；營業利益114億2169萬元，年減36%；稅前盈餘116億2829萬元，年減32%。

中鋼表示，受到美中貿易戰影響，中鋼的下游客戶接單困難，連帶使中鋼累計前7月的銷售量年減6.57%，第1季內銷盤價下跌，雖然第2季盤價上漲，但不敵首季盤價下跌，加上鐵礦砂成本節節上漲，中鋼能轉嫁下游的價格有限，第3季起內盤價再度走跌，大宗的熱軋鋼品每公噸調降1000元，冷軋鋼品每公噸調降941元，獲利大受影響。

中鋼指出，第4季內銷盤價較第3季止跌，多數鋼品已維持平盤，僅電磁鋼捲和熱浸鍍鋅鋼捲每公噸各上漲255元和173元，市場氛圍略微改善；業務部門將搭配多元方案和彈性配套措施，以提升客戶接單動能及避免庫存損失。（編輯：楊凱翔）1080828