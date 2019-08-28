士電爭取越南電動車商機 搶攻東南亞房建案件

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）士林電機看好國內市場五大商機，因應美中貿易戰，深耕東協市場，爭取越南電動車市場商機，並搶攻東南亞大型房建案件。士電指出，貿易戰對公司沒直接影響。

士林電機今天下午在證交所舉行法說會，展望未來營運，士電表示，看好國內市場五大商機，包括台商回流、新能源、軌道建設、危老建物改建、用電安全等，對太陽能和風力發電電力設備、電動車馬達/控制器/充電樁、直流電網/元件、電力/自動化設備需求等看佳。

在國外商機，士電指出，新產品布局電動車控制器和馬達、船外機的磁石發電機、農耕機的電動馬達、經濟型家用斷路器、綠能產品等。

在東協市場布局，士電表示，爭取越南電動車市場商機，並搶攻東南亞大型房建案件；在其他市場布局土耳其、俄羅斯、印度、沙烏地阿拉伯等地。

法人指出，越南是士電最大海外市場，占東協市場業績比重約53%。

觀察美中貿易戰影響，士電表示，貿易戰沒有直接影響，士電直接銷售到美國市場的產品由台灣出口，不過，間接影響在於衝擊到台灣的工具機產業景氣以及中國製造業外移、使得中國大陸子公司業績下滑。

士林電機主要有電裝品、機器、重電以及自動化等四大事業群，其中，電力配電營收占比約48%，車輛零件占比約23%，自動化設備和零件占比約24%。

士電自結7月合併營收新台幣19.11億元，較去年同期20.45億元減少6.52%，累計今年前7月自結合併營收151.68億元，較去年同期141.51億元成長7.2%。士電今年上半年稅後淨利8.99億元，較去年同期7.04億元增加27.7%，上半年每股稅後純益1.73元，較去年同期EPS 1.35元佳。（編輯：郭萍英）1080828