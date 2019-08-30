壽險業無懼匯損 前7月賺1374億創同期新高

（中央社記者劉姵呈台北30日電）金管會保險局公布7月保險業損益，截至7月底止，新台幣兌美元匯率相對去年底貶值約1.18%，壽險業累計前7月避險成本高達新台幣1357億元，不過稅前盈餘也大賺1374億元，創下歷史同期新高紀錄。

金融監督管理委員會保險局公布7月保險業損益、淨值以及兌換損益、避險損益與外匯價格變動準備金情形，受到7月現金股利進帳旺季，以及債券價格上揚，不少壽險公司有實現較大量的債券資本利得，合計保險業前7月稅前盈餘已大賺1477億元，較去年同期增加287億元、成長24.1%。

其中，前7月壽險業稅前獲利1374億元，創下歷史同期新高紀錄，較去年同期增加297億元、成長27.6%；前7月產險業稅前獲利為103億元，較去年同期減少10億元、衰退8.8%

保險局官員表示，前7月避險成本有1357億元，但其中已包括避險損益、匯兌損益及提列外匯價格變動準備金的成本，扣掉成本後，壽險業稅前獲利還有1374億元，代表壽險業獲利能力仍能支應匯兌成本。再者，到7月底止，整體壽險業外匯價格變動準備金餘額有837億元，與6月金額相同。

避險成本部分，壽險業今年5月因新台幣兌美元急貶7角，讓壽險業首次出現避險與提存後的匯兌利益1億元，但6月新台幣又升值5.4角，匯兌成本又大增，7月新台幣雖小貶，但因為主要亞幣包括像是韓元、人民幣貶值，造成避險成本又增加，累計匯損還是持續創高。

淨值部分，壽險業去年第4季面臨股債雙跌，淨值大幅蒸發，去年底僅有1兆901億元，但今年前7月股債價格回升，尤其是債券未實現利益大幅彈升，壽險業淨值已達1兆7782億元，相較去年底增加了6881億元，續創新高。（編輯：張均懋）1080830