國營事業財報出爐 台電前7月虧282億元

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）經濟部所屬國營事業今年前7月表現出爐，台電依舊獨虧新台幣282億元，不過，因夏季電價挹注營收，虧損已較上月收斂。

台電原先約在每月10日前後公布財報，不過，自8月起要先經董事會，再於網路公告。台電今天公布損益表，前7月虧損282億元，較去年同期211億元，增加71億元。

台電表示，因上半年國際燃料價格略高於預期，加上配合空污降載與減煤政策，使用成本較高的天然氣發電所致。不過，相較今年前6月虧損達297億元，7月財報在夏季電價挹注下，虧損已逐步收斂。

行政院政務委員龔明鑫日前接受中央社專訪時指出，國際油價呈現下跌趨勢，加上電價穩定準備還有新台幣400多億元，9月份電價漲價壓力不大；台電表示，平穩準備仍有417億元，台電未來將視營收狀況，再爭取電價平穩準備。

中油表示，國際原油價格波動較平穩，也因折舊方式改變，今年前7月稅前盈餘為311億元。

根據公開資訊觀測站資訊，中油依國際會計準則16號「不動產、廠房及設備」規定檢視折舊方法，自今年1月1日起由定率遞減法改採直線法。預計使今年度稅前盈餘增加65.05億元，稅後盈餘增加約52.04億元。

台水稅前盈餘為6800萬元，台水表示，主要因台水改善無自來水地區問題，新裝用戶增加，使收入增加所致。但湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊共計增加1.98億元，今年營運表現恐怕不如去年亮眼。

台糖前7月稅前淨利23.67億元，主要因認列營建毛利4.33億元及處分土地利益18.49億元。（編輯：鄭雪文）1080830