否認再裁員 嘉聯益：104上還在徵人中

（中央社記者韓婷婷台北31日電）軟板天線商嘉聯益在2月傳出大裁員後，今天又有媒體報導裁員及放無薪假傳聞，對此，嘉聯益表示，那是去年跟年初的事情，現在沒這回事，且104上還在徵人中。

根據蘋果日報報導，有嘉聯益員工爆料投訴公司持續裁員、放無薪假。

嘉聯益發言人王吉輝表示，裁員是去年跟今年年初事情，現在沒有這事，今年上半年營收相較去年成長蠻多，統計前7月營收98.33億元，年增34.92%，營運已見到改善；雖然受到美中貿易戰影響，訂單能見度沒有過去好是事實，能見度也沒那麼高，但目前看來下半年不會再發生大量裁員事情。

王吉輝表示，目前看起第3季仍有傳統旺季，內部持續進行客戶分散，看好未來5G跟軟硬結合板的產業趨勢需求，很多部門都還在招工，不知為何裁員的舊聞現在會再出現。

華新集團PCB廠瀚宇博日前宣布以24.38億元參與嘉聯益私募案，認購價每股28元，將持有嘉聯益達17.39%的股權，成最大單一股東。雙方進行軟硬板結合策略結盟合作。

嘉聯益於7月30日宣布與瀚宇博策略聯盟後，股價一度重挫至27.5元，不過，2家公司將攜手搶進5G及軟硬結合板，獲得法人認同，8月外資及投信陸續回補，推升股價緩步走高，8月30日股價回到33.5元，統計8月三大法人買超張數為1萬48張。（編輯：郭萍英）1080831