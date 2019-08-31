更多編輯台推薦新聞：
台灣研發 恙蟲病快速檢驗試劑可運用於全球
生活

台灣研發 恙蟲病快速檢驗試劑可運用於全球

法國菁英學府開新課 專門研究馬克宏
國際

法國菁英學府開新課 專門研究馬克宏

早安世界》我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城
早報

早安世界》我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

否認再裁員 嘉聯益：104上還在徵人中

最新更新：2019/08/31 13:18

（中央社記者韓婷婷台北31日電）軟板天線商嘉聯益在2月傳出大裁員後，今天又有媒體報導裁員及放無薪假傳聞，對此，嘉聯益表示，那是去年跟年初的事情，現在沒這回事，且104上還在徵人中。

根據蘋果日報報導，有嘉聯益員工爆料投訴公司持續裁員、放無薪假。

嘉聯益發言人王吉輝表示，裁員是去年跟今年年初事情，現在沒有這事，今年上半年營收相較去年成長蠻多，統計前7月營收98.33億元，年增34.92%，營運已見到改善；雖然受到美中貿易戰影響，訂單能見度沒有過去好是事實，能見度也沒那麼高，但目前看來下半年不會再發生大量裁員事情。

王吉輝表示，目前看起第3季仍有傳統旺季，內部持續進行客戶分散，看好未來5G跟軟硬結合板的產業趨勢需求，很多部門都還在招工，不知為何裁員的舊聞現在會再出現。

華新集團PCB廠瀚宇博日前宣布以24.38億元參與嘉聯益私募案，認購價每股28元，將持有嘉聯益達17.39%的股權，成最大單一股東。雙方進行軟硬板結合策略結盟合作。

嘉聯益於7月30日宣布與瀚宇博策略聯盟後，股價一度重挫至27.5元，不過，2家公司將攜手搶進5G及軟硬結合板，獲得法人認同，8月外資及投信陸續回補，推升股價緩步走高，8月30日股價回到33.5元，統計8月三大法人買超張數為1萬48張。（編輯：郭萍英）1080831

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報