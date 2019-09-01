經濟部赴馬國辦投資攬才會 盼吸引企業投資

（中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電）經濟部投資業務處日前在吉隆坡舉行投資及攬才說明會，邀請馬國製造商聯合會（FMM）、台馬經貿協會、馬國留台聯總、馬國台商總會等團體代表出席，希望吸引企業赴台投資。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，投資及攬才說明會於8月29日晚上舉辦，活動歷時約2小時30分，獲企業熱烈迴響，期待能善用政府政策利多，擴大在台投資，以強化企業競爭力。

經濟部投資業務處副處長章遠智表示，本次籌組投資攬才團訪問馬來西亞的目的，就是希望可以藉此吸引台商以及華商赴台投資，並且善用政府所提供的攬才服務，以促進在馬台商及華商對台灣產業商機、投資政策與攬才管道的了解。

他表示，這次投資攬才團直接到馬來西亞多媒體大學辦理校園徵才活動，並拜訪國立馬來西亞大學、拉曼大學、馬來西亞留台聯總等馬國重要單位，直接建立雙方的攬才合作關係。

駐馬代表洪慧珠致詞表示，「新南向政策」推動以來，台灣與馬來西亞在貿易、投資、科技、文化與教育等各層面進行了廣泛的交流合作，台灣與馬來西亞的雙邊關係也在貿易、投資、教育及觀光等四大方面有亮麗表現。

她指出，台灣經濟發展的成功因素之一即為培養優秀人才，其中也包含很多來自海外的學子，而馬來西亞是最明顯的例子。人才培育與交流即為馬來西亞在新南向政策中最具亮點的成果，現今畢業的馬來西亞留台校友已超過6萬人，台馬雙邊的教育合作交流更為緊密；觀光方面，2018年馬來西亞約有52萬餘人到台灣旅遊。

她也透露，台馬經貿與投資關係非常密切，馬國為台灣第7大貿易夥伴，第8大出口國及第7大進口國，今年上半年雙邊貿易額已達96.9億美元，又有2.9%的成長，台灣為馬來西亞累計外人投資第4大國，僅次於日本、美國及新加坡。（編輯：林憬屏）1080901