今國光明年資本支出估4億元 7年來最大

（中央社記者韓婷婷台北2日電）今國光「火星（MARS）登陸計畫」布局效應逐步發酵，今國光透露，明年相機鏡頭比重將降至25%，資本支出規劃新台幣4億元，用在廠房擴增及模具，是近7年來首度大手筆砸錢。

今國光近幾年努力轉型，針對包括亞馬遜、Ring等5家國際大客戶英文字母開頭的「火星（MARS）登陸計畫」，布局遊戲機、智慧家庭、IoT物聯網及車載鏡頭等效益在今年開始逐步浮現。

今國光今年上半年IoT相關產品營收占比已18%，智慧家庭產品貢獻也持續成長，上半年非單眼相機營收比重已超越5成，明年目標是進一步降至25%。

今國光表示，布局車用鏡頭5年初具成效，與北美最大汽車零配件廠Magna（麥格納）的合作，明年有機會進入量產出貨，另外在智慧家庭的智慧門鈴、掃地機、龐大辨識系統商機領域都有進展，有助非相機營收比重持續攀升，帶動整體營運表現，唯產品組合調整期仍需一段時間。

今國光為因應客戶需求，明年將大舉擴增新產能，資本支出規劃4億元，是2013年來罕見大手筆資本支出規劃，其中有2億元將用在模具開發，進一步拉高自製率，強化製造能力。

鏡頭商機應用無所不在，也為光學產業帶來不少新契機。像是為確保行動支付交易安全，中國大陸微信推出新世代的支付POS機，代號為「青蛙」，藉由臉部辨識強化支付安全。另外，快遞業也將辨識系統應用在辨識「物品」，快遞收貨員掃一掃即能測出體積大小。（編輯：黃國倫）1080902