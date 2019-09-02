氣立第3季業績回穩 可望衝今年單季高點

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）氣動元件廠台灣氣立下半年業績仍須觀察美中貿易戰影響，不過第3季業績回穩，法人預估氣立第3季業績獲利可站上今年單季高點。

展望第3季營運表現，法人指出，儘管仍受到美中貿易戰影響，氣立8月到9月業績可望回穩，預估落在新台幣1.2億元到1.3億元區間，第3季整體業績可到3.7億元到3.8億元，較第2季成長7%到8%左右，來到今年迄今單季高點。

在單季獲利部分受惠業績上揚，加上費用支出刪減效益，預估氣立第3季毛利率可較第2季小幅增加，若無業外匯損因素，第3季獲利可望大幅季增180%到190%，來到今年迄今單季高點。不過整體下半年業績還需觀察美中貿易戰影響。

在產能布局，法人指出氣立在中國浙江平湖園區持續動工，預估今年第4季完工，明年第1季開始進駐設備。

氣立先前表示，擴廠項目的廠區主要規劃包括2/3用於集團上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造及車用零組件生產等；另外1/3廠區規劃下游金屬表面處理製程，包含精密研磨、陽極處理及表面烤漆等。

氣立今年7月自結合併營收新台幣1.23億元，較去年同期1.56億元減少21.11%，累計今年前7月氣立自結合併營收8.15億元，較去年同期10.26億元減少20.56%。

從產品營收比重來看，今年上半年執行元件占比約6成多，控制元件占比約9%，輔助元件占比約11%到12%，氣源處理元件占比約5%。銷售地區仍以中國大陸為主要市場，占比約8成，台灣市場占比約15%。從客戶別來看，經銷商、電子產業和氣動產業三大應用占比合計超過75%。（編輯：楊凱翔）1080902