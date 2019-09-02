高階非蘋平板在台高成長 三星表現搶眼

（中央社記者江明晏台北2日電）市調統計顯示，台灣整體平板市場僅較去年微幅成長，但高階平板Android系統市場成長高達74%，三星成長搶眼，銷售量及銷售額皆位居Android市場第一。

台灣三星今天宣布，將在台推出新旗艦平板Galaxy Tab S6，搭載全球首款HDR10+認證的10.5吋Super AMOLED大螢幕，為三星首款配備主鏡頭1300萬畫素及500萬畫素雙鏡頭的平板，預計9月16日起開賣。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，2019年1月至7月，台灣整體平板市場微幅成長1.8%，其中三星有34.5%的成長率，銷售量及銷售額皆位居Android市場第一。

今年三星以分眾策略推出多款平板，市調統計，7月單機排行來看，熱銷前10平板，三星就占4款；陳啟蒙指出，看好Galaxy Tab S6在台銷售，預估在IT通路及網路通路可以有10%以上的成長。

綜觀台灣2019年7月平板市場，他指出，2019年1月至7月與2018年同期比較，高階平板市場（約1萬5000元以上）成長47%；其中，高階平板Android系統市場成長達74%，三星高階平板成長更超越市場至74.8%。

另外，台灣9吋以上的大螢幕平板約占整體市場7成，其中10吋以上機種已連續4個月穩定成長；2019年1月至7月與2018年同期比較，10吋以上的Android平板成長達27%。（編輯：張均懋）1080902