豆府競拍底價84元 餐飲股新兵25日掛牌上櫃

（中央社記者江明晏台北3日電）豆府預計25日掛牌上櫃交易，將成為第一家股票上櫃的韓國料理餐飲集團，4日至6日將進行承銷股票競價拍賣，競拍張數1728張，最低投標價格為每股84元。

豆府預計9月25日掛牌上櫃交易，由福邦證券主辦豆府股票初次上櫃案，福邦表示，豆府股票初次上櫃承銷股票競價拍賣，單筆最低投票量為1張，每1投資人最高得標量為231張，最低投標價為每股84元，9月4日至9月6日受理投標，9月9日扣繳投標保證金及處理費，9月10日上午10時開標。

豆府集團目前共有涓豆腐、銅盤、韓斤麻浦、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房等5個品牌，截至7月底共有39家據點，包括涓豆腐18家、北村豆腐家9家、韓姜熙的小廚房6家、銅盤5家、韓斤麻浦1家。

豆府2016年至2018年的年營收分別為新台幣7.69億元、9.29億元、11.05億元，呈現逐年成長的表現，今年前7月合併營收達7.8億元，較去年同期成長28.23％。最近3年每股盈餘（EPS）分別為22.17元、14.47元、7.36元，今年上半年稅後淨利0.59億元，年增16.57%，每股盈餘3.16元，優於去年同期追溯調整後的2.9元。

展望後市，豆府今年全年預計展店12家，上半年已開出4家，下半年除了既有品牌拓點展店計劃之外，集團也將跨出韓系餐飲領域，推出越南百年河粉品牌飛機河粉、米其林泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，以及台灣阿達師牛肉麵等3個品牌。

此外，放眼國際，豆府也將積極拓展海外市場，已透過與越南台商大發食品合作的方式，於胡志明市開出自創炸雞品牌GOT CHICKEN第一家店，擬藉此更瞭解當地市場，並做為進軍東協的試金石。（編輯：楊凱翔）1080903