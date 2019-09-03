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首頁 / 產經

節能家電減稅刺激 帶動33萬台換機潮

最新更新：2019/09/03 13:59
台北國稅局表示，節能家電減徵貨物稅優惠自6月15日上路以來，不滿3個月已帶動逾33萬台換機潮。（示意圖／中央社檔案照片）
台北國稅局表示，節能家電減徵貨物稅優惠自6月15日上路以來，不滿3個月已帶動逾33萬台換機潮。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）台北國稅局表示，節能家電減徵貨物稅優惠自6月15日上路以來，不滿3個月已帶動逾33萬台換機潮；不過，實務上仍有千件申請案因資格不符，導致申請失敗。

購買節能家電減稅優惠今年6月15日上路，民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。

台北國稅局統計，從6月15日至9月1日，全國受理申請台數已達33萬4924台，核定退稅金額超過5億元，其中，以冷暖汽機申請案件最多，其次為電冰箱及除濕機。

台北國稅局提醒，雖然99%以上申請案都能順利通過，獲得退稅，但至今也有1281台申請案遭到稽徵機關否決或不受理申請，申請失敗原因主要可歸類為3種樣態。第1為沒有在減徵優惠期間內購買的案件，例如在今年6月15日前就購買的節能家電。

台北國稅局指出，第2是逾期未補正應檢附文件的申請案，民眾如果申請資料不全或申請文件不符規定，國稅局會通知要限期補正，如果逾期，按規定將不受理申請。

第3為重複申請案件，每台節能家電只能申請一次減徵優惠，即使在不同轄區申請，國稅局透過共用貨物稅資料庫系統發現有重複申請情形，就會否決申請案件。（編輯：郭萍英）1080903

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