商品禮券買節能家電 退稅需留意發票是否合規

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）用商品禮券購買節能家電要留意，台北國稅局提醒，商品禮券性質類似提貨券，購買家電後不會取得發票，想申請退稅，須檢附最初購買商品券時取得的發票，且發票開立日要落在優惠上路後才符合資格。

購買節能家電減稅優惠6月15日上路，民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。台北國稅局彙整，從6月15日減稅優惠上路以來，民眾最常見的問題有以下幾項。

第一，以禮券購買節能家電到底能不能申請退稅。台北國稅局局長許慈美說明，用禮券購買也能申請退稅，不過要特別注意，如果是以商品禮券購買，由於商品禮券在最初售出時就已開出統一發票，日後購買節能家電時，商家不會再開立發票。

許慈美表示，因此，申請節能家電減稅優惠退稅時，必須要檢附當初購買商品禮券時所拿到的發票，且該發票的開立日期，必須要在今年6月15日優惠上路之後，才符合退稅資格。若是以現金禮券購買，則沒有上述問題。

第二，許多民眾詢問，所謂購買「冷暖氣機」可享減稅優惠，是否指必須要購買同時具備冷暖氣功能的機型才符合資格。許慈美表示，不論冷暖氣機，還是單純冷氣機及暖氣機，只要符合能源效率第1級或第2集資格，都在優惠範圍內。

第三，冷暖機型有分室內及室外機，申請書上所填型號應該以何者為準。台北國稅局回覆，要以室外機型為準，因為壓縮機是安裝在室外機上，廠商也是以室外機型號來向經濟部能源局申請登載能源效率。

第四，有些民眾在買節能家電時會預付訂金，先拿到1張發票，之後安裝完成交付尾款時再取得第2張發票，購買日應該以哪一張發票為準。台北國稅局說，主要以「發貨日」、也就是「安裝日」的發票日期來認定，因此是以第2張發票為準。（編輯：林孟汝）1080724