大銀第4季業績看今年高峰 打進韓國3C設備

大銀微系統4日將以每股56元上市，第4季業績看佳，相關產品也切入韓國3C設備。圖為大銀執行副總經理游凱勝。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月3日

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）大銀微系統第4季有新產品挹注業績看佳，大銀已開始出貨伺服馬達給韓國3C設備廠商。法人預估大銀第4季業績可較第3季佳，預期是今年高峰。

大銀微系統4日將以每股56元上市，展望下半年營運表現，大銀執行副總經理游凱勝表示，第4季業績相對看佳，主要是包括新的伺服馬達和驅動器等產品有機會挹注業績，此外半導體應用廠商需求加溫，希望出貨加快，也有助第4季業績。

從訂單能見度來看，游凱勝表示，目前大銀訂單能見度約1.5個月左右，目前客戶每月訂單持續挹注，不過客戶下單仍相對謹慎。

法人預估，大銀第3季業績可較第2季持平，第4季業績可較第3季佳，今年業績力拚與去年持平。

大銀也積極布局雲林科技工業區一期廠區，游凱勝預估大約在11月可完工，土地大約1萬坪，廠房大約2000坪，主要以伺服馬達前期製程為主。

觀察日韓貿易戰，游凱勝表示，大銀開始受惠日韓貿易戰轉單效應，主要是韓國新設備廠商客戶來大銀詢價、或是考量關鍵零配件替換。

游凱勝透露，大銀已經開始出貨伺服馬達給韓國的3C設備廠商，此外包括韓國在內的半導體廠商，也正向大銀詢問線性馬達和驅動器產品。

在東南亞布局，游凱勝表示，目前大銀持續在東南亞和新加坡持續深耕自動化設備應用，預估今年大銀在東南亞市場的成長幅度可達50%。

若從市場分布來看，大銀表示，亞洲市場業績占比約35%，其中中國大陸市場占比約15%；另外美國和歐洲占比各20%，台灣占比約25%。（編輯：李信寬）1080903