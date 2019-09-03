工會陳情南山境界之亂 金管會：維護保戶權益

（中央社記者劉姵呈台北3日電）南山工會今天召集逾百名保戶與業務員至金管會陳情南山人壽系統出包問題；金管會表示，會維護保戶的權益不可受損，將盡快公布第三方認證機構查核結果，等待事證釐清後作處理。

南山人壽境界系統自去年9月上線後不斷出包，金融監督管理委員會主委顧立雄曾要求，南山人壽必須在今年6月底前完成系統改善；不過，今天下午南山工會聚集陳情，表示現在還有系統錯誤的問題發生，要求金管會應嚴格檢視，且就一年來內控失靈造成的經營危機，依法予以罰責。

南山工會理事長嚴慶龍表示，境界系統運作一年出包不斷，內勤人員為改善錯誤超時加班、保單收費和理賠錯帳百出，以致業務員除了維護保戶權益奔走溝通，協助停效保單復效外，本身薪資還因系統錯誤被錯發、少發。

來自台南的林姓保戶也表示，自己購買的A保單，繳了19年在今年6月22日要滿期，但內勤人員卻在前一天通知未繳費，且保戶至臨櫃，電腦系統卻未發現公司另一部門已印發契約終止保單價值金暨保單紅利給付通知書；且另一張B保單也是今年6月22日滿期，但公司卻未即時給付還本金，電腦系統也未處理還本金扣除欠繳保費之事，還繼續受理保戶繳保費。

保險局壽險監理組組長蔡火炎表示，個案的部分，金管會已請公司要去查明原因，如果是程式造成的錯誤，一定要修改，金管會的立場就是維護保戶權益不可受損。

至於顧立雄先前要求南山人壽6月底要完成修正，卻還是傳出有系統錯誤的個案狀況，蔡火炎表示，目前金管會還在釐清相關的事實，如果確認是系統沒有完全改善的話，等待事證釐清後會作處理。

蔡火炎強調，會盡快公布第三方查核結果，對於媒體詢問9月會不會開罰，他則說：「並不排除」。

他又表示，會再根據了解的事實去作處理，後續的人員處分及方式，會內將再作討論。

對於保戶要如何自保，曾火炎表示，保戶要主動去查詢，有關系統資料正確性的部分，已經請專業機構去進行驗證，同時也包括保單資料的正確性，會根據驗證機構的結果去作處理。

不過，南山人壽也發表聲明回應，針對境界系統上線初期所發生的問題，隨著系統整合成熟，以及全體內、外勤人員和第三方專家協助下，公司已解決相關問題，系統正常穩定運作，且系統有關核保、理賠、收費、保單復效、契變作業以及電話客服中心的服務效能，目前皆已恢復系統上線前的服務水準。（編輯：李信寬）1080903