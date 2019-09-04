大江營運動能轉弱 股價創1年7個月新低

（中央社記者韓婷婷台北4日電）大江生醫受大陸市場調整庫存影響，8月營收新台幣6.13億元，創14個月來新低，月減25.18%，年減24.2%，3年半來首度負成長，衝擊股價大跌逾9%，創1年7個月來新低。

大江今天受到8月營收轉為負成長，股價跳空大跌，開盤15分股價最低來到278.5元，跌幅超過9%，創下2018年2月以來1年7個月新低點，呈現嚴重貼息狀態。

大江累計今年前8月營收65.99億元，較去年同期成長49.17%。

大江表示，去年客戶舊品庫存過高、影響拉貨，是近月業績下滑主因。去年客戶需求強勁，而工廠產能不足以應付，導致客戶下單後，得等6至8個月才能取貨，不少客戶今年上半年才開始銷售產品；另一方面，各戶有許多新品上市，又面臨必須消化舊品庫存，今年遇到美中貿易衝擊市場消費信心，使得庫存去化比預期長，導致營收動能趨緩。

大江指出，其實2019年新品銷售增長速度優於2018年，仍維持在高峰，主要是舊品庫存偏高，影響整體銷售動能。目前庫存去化已告一段落，後續動能逐步回溫，訂單能見度約2至4個月，希望第4季業績比第3季好，不過，今年全年營收成長維持在3成要很努力，難度很高。（編輯：郭萍英）1080904