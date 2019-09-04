美中貿易戰升溫 面板與資訊科技企業衝擊較大

（中央社記者劉姵呈台北4日電）中華信評今天發布報告指出，海外需求趨疲以及美中貿易關稅緊張情勢升溫，導致對台灣企業的信用強度造成負面影響；其中以科技業的面板、具品牌的資訊科技公司，受到的影響較大。

中華信用評等公司今天發布報告指出，趨疲的海外需求、美國與中國之間關稅的持續增加可能，會導致台灣主要出口業者的獲利能力與營運現金流量小幅轉弱；但若能將資本支出與股利配發維持在適度的範圍內，則平均而言企業借款水準應可略微改善。

中華信評分析師許智清於報告中指出，各大產業受到的衝擊不同，其中科技業特別容易受到不斷擴大的關稅清單以及中國競爭日益增強的影響，尤其在面板、具品牌的資訊科技公司影響較大。

許智清表示，「我們預期未來1年，美中貿易緊張情勢的升高以及全球經濟成長的減緩，將對台灣企業的信用結構造成愈來愈大的負面影響。」

不過，許智清也說，較低的借款水準加上審慎的資本支出與股利配發，應能在未來1至2年內減緩獲利能力轉弱對現金流量保障倍數造成的負面影響。

許智清也指出，科技、化學以及其他原物料業等，應會採取一些因應措施來克服日益增長的經濟和營運風險，包括將生產基地與市場遷往易受關稅影響以外的地區，如美國、印度與東南亞等地，只是初期的設置成本將會使這類分散布局的利益遞延幾年才會顯現。

此外，中華信評也統整，台灣企業未來將面臨的主要風險因素，包括美中貿易與科技摩擦以及日漸升高的全球保護主義；中國科技供應鏈的崛起；各科技公司與其品牌欲在海外市場維持競爭地位所面臨的挑戰；破壞性的新科技，如物聯網、人工智慧與自動化；對iPhone銷售趨疲的高度曝險；以成本較低的頁岩氣做為原料的美國石化產品產量逐漸增加，以及在主要出口市場面臨的貿易障礙遠高於其亞太區競爭對手，將持續居於劣勢。（編輯：趙蔚蘭）1080904