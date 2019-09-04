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首頁 / 證券

上市公司今年現金股利擬共發1.3兆 再創新高

最新更新：2019/09/04 17:42

（中央社記者潘智義台北4日電）台灣證券交易所總經理簡立忠今天表示，今年全體上市公司預計發放的現金股利高達新台幣1.3兆元，不但再創歷史新高，也是連續第4年超過1兆元水準。

簡立忠在台灣證券交易所與瑞士信貸在台北共同舉辦第20屆「瑞信亞洲科技論壇」指出，台灣上市公司體質相當健全，即使面臨美中貿易戰影響，今年1至7月全體上市公司營收仍達17.9兆元，較去年同期成長1.33%。

簡立忠說，為持續創造對全球投資者更友善的環境，今年起實施的新措施包括正式取消週六補班交易、強制符合特定條件的上市公司申報英文財報、年報和股東會手冊。

他指出，證交所秉持「立足台灣，放眼全球」的信念，在海內外進行引資活動，讓更多企業及投資人參與資本市場。截至8月底，證交所已陸續於日本、新加坡、香港及泰國辦理海外引資活動。今年第4季證交所將前進具潛力的新南向市場，期能吸引更多資金投入台灣股市，增進經濟成長的動能。

台灣證券交易所與瑞士信貸，9月4日至6日於台北共同舉辦第20屆瑞信亞洲科技論壇，此次活動為雙方自2009年來第11次合作，活動吸引近350位機構投資人與逾110家企業代表出席，台灣上市櫃公司79家參與。透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。（編輯：李信寬）1080904

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