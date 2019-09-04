松果購物8月交易額創新高 營收年增92.4%

（中央社記者吳家豪台北4日電）電商平台松果購物今天公布2019年8月交易額（GMV）新台幣1.45億元，再創單月歷史新高，帶動8月營收達2626萬元、年增92.4%，為第3季營運添柴火。

松果購物發布新聞稿指出，8月受惠於中元節、開學季兩大檔期，帶動食品類訂單及外宿家居家飾等買氣，中秋首波月餅及伴手禮升溫也帶動銷量成長，且烤肉食用品接續助攻。

8月又因連續受到颱風、豪雨等外在天氣因素影響，帶動松果購物行動端的季節性防災、修繕及除溼等商品訂單成長。

松果購物總經理吳佩雯表示，為迎接下半年大檔期，松果購物投入技術來驅動整體表現，從營銷、內容、品牌及轉換效率等面向著手優化，同時透過積極投入自媒體及行動端會員忠誠的經營，持續找到異業夥伴，並逐步擴大外部媒體的布局。

展望9月份，松果購物以「99購物節」展開序幕，連續9天推出9元起的促銷優惠，並首度推出社群遊戲化行銷方案，期望提高參與度及擴大目標受眾；另與擁有1600萬會員的紅利點數平台HAPPY GO策略合作，創造線下與線上消費場景移轉。（編輯：李信寬）1080904