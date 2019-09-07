台廠攻Micro LED面板 距量產時間不遠

（中央社記者潘智義台北7日電）台灣面板廠避開韓廠領先的有機發光二極體（OLED）顯示面板，瞄準下一代產品微發光二極體（Micro LED）顯示面板，原本要拖個好幾年才量產，但台廠今年紛紛表態，量產時間不遠了。

面板大廠友達光電評估，因供應鏈廠商同步積極投入Micro LED研發，量產時間可望提前，車用顯示面板採用Micro LED可望在2年後量產，只是車廠認證的時間較長：不過屬高階產品的電影剪接專業液晶顯示器面板，卻有機會優先採用這項技術。

專注中小尺寸面板的錸寶則指出，今年第4季可望試產Micro LED面板，明年有機會量產，主攻穿戴式裝置面板市場。

集邦科技（TrendForce）表示，友達希望將Micro LED技術導入車用面板，最大挑戰來自於如何降低Micro LED顯示器的成本。此外，車用領域對於面板品值的信賴度要求頗高，需要長時間驗證，因此如何提升產品良率，滿足車廠期待，將會是能否量產的關鍵。

TrendForce認為，錸寶與外商錼創合作，替非蘋的美系品牌商製作Micro LED手錶面板，但短期內成本勢必會居高不下，因此手錶的定位必屬於高階產品，將考驗消費者的接受程度。

迎接新一代顯示面板產品，台廠除了規劃推出Micro LED面板，友達認為，避開韓廠技術領先、採蒸鍍製程高成本的OLED面板，仍可嘗試開發低成本採印刷噴墨製程的OLED面板，並已實際著手研發試產。（編輯：張均懋）1080907