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央行利率料將連13凍 專家揭3大因素無降息理由

最新更新：2019/09/08 17:58

（中央社記者潘姿羽台北8日電）央行將於19日召開第3季理監事會，市場估利率連13凍，專家認為，台灣經濟基本面有撐、資金充裕，且降息可能造成新台幣貶值壓力，不利於當前以內需為引擎的經濟模式，「找不到降息的理由」。

全球央行吹起降息風，歐洲央行、美國聯準會9月中旬接力開會，市場押注歐美央行都將以「預防性降息」來應對全球經濟不確定性。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，美國聯準會去年升息4次，有點「過度升息」，如今美國消費力道還算穩，但8月製造業採購經理人指數（PMI）已跌破50%榮枯線，是項警訊，歐洲經濟也非常不妙，製造業疲軟；總體而言，歐美央行降息，是因為他們確實看到一些負面訊息。

台灣的中央銀行預計於9月19日召開第3季理監事會，外界預期央行會維持一貫地穩健作法，利率按兵不動；羅瑋分析台灣經濟情勢後，向中央社記者表示，台灣目前找不到降息的理由。

羅瑋表示，從經濟及資金2大層面來考量，台灣經濟表現相當穩健，據主計總處最新經濟預測，今年還有2%以上的成長率，且物價成長溫和，資金方面，資金充裕且台灣利率已處低檔；不論是經濟面或是金融面都相當穩健，沒有降息的迫切性。

台經院所長吳孟道點出另一個思考角度，他指出，台灣今年的經濟成長動能主要來自內需，政府也大力鼓勵台商回台投資，此時若降息，可能造成新台幣貶值壓力，拉升廠商進口設備成本，加上經濟基本面短期並無隱憂，推測央行第3季並不會降息。（編輯：蘇志宗）1080908

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