中菲行前8月營收持平 陸港地區貢獻減

（中央社記者韋樞台北9日電）中菲行國際物流自結8月集團營業額新台幣14.57億元，年減5.3%。累計前8月營業額破百億元，與去年持平，其中占營收比重近5成的香港和大陸地區衰退7.8%較多

中菲行自結8月集團營收14億5700萬元，年減5.3%；累計前8月營收111億8600萬元，年減0.02%，與去年持平。

從各區域營業表現來看，中菲行指出，受到貿易戰、香港反送中和遊行影響，8月分占營收比46.4%的香港和大陸地區營收僅6.76億元，年衰退12.6%；占營運比重18.2%的亞太地區營收2.66億元，僅微幅年減0.8%；美洲地區營收約3.59億元，反而年增7.8%。

累計前8月，香港和大陸地區營收約51.39億元，年減7.8%；台灣和歐洲地區營業額也都小減3.5%和12.5%；反而是亞太和其他地區20.43億元，年增8.4%；美洲地區27.98億元，年增14.5%較為亮眼。

中菲行表示，看好貿易戰促使供應鏈移往東南亞，且有感恩節、耶誕節、雙11購物節、華人農曆年和電商網購等大量需求，中菲行預估9月及第4季業務量將成長。（編輯：鄭雪文）1080909