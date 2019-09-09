台糖推建太陽光電 2025年估達1.3GW

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台糖透過只租不售方式與業者合作發展太陽光電建置，董事長陳昭義今天表示，未來在改建養豬場、滯洪池、不適耕農地及營農型太陽光電，初估可在2025年前達到1.3GW裝置容量。

台糖今天舉辦亮點計畫說明會，今年6月重新回鍋接掌台糖的陳昭義在會中指出，這次回到台糖，發現有許多不錯的亮點計畫，例如太陽光電就非常有發展潛力，配合各養豬場改建後的屋頂等方式，未來估計可以達到1.3GW裝置容量，為政府2025年太陽光電裝置容量達到20GW的目標貢獻一份心力。

陳昭義說明，過去在養豬場屋頂建設太陽光電裝置，會有結構體是否足夠強健的疑慮，但現在台糖全台17座養豬場都將改建，未來在結構上一定不會有問題。

此外，台糖可用以建設太陽光電的自有土地還包括不適耕農地、滯洪池，農地也可透過建設在農業設施上附設太陽能板的營農型光電釋出一定面積。陳昭義表示，其中面積最大的不適耕農地共約有500多公頃，其次則為滯洪池，都會與目前已發標的太陽光電廠採用相同模式，以出租方式開放太陽光電業者設置。

陳昭義說，前述每種建置方式至少都能達到上百MW，不過，營農型光電因必須送農委會審核，在種植作物及農地出租面積上都有相關限制，變數較大。（編輯：林淑媛）1080909