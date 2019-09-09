台糖衝刺養豬場改建 7座有望年底前開標

（中央社記者廖禹揚台北9日電）為改善傳統養豬場形象並推動循環經濟，台糖去年投資興建全國第一座綠能養豬場，後續推動全台16座養豬場改建，預估今年底前將有7座獲發使用許可，完成招標工作。

全國第一座綠能養豬場「東海豐農業循環園區」將展開為期半年的試營運，預估每年可利用沼氣發電230萬度，並利用豬舍屋頂太陽能產生150萬度電。

台糖今天舉辦亮點計畫說明會，說明包括東海豐等4項循環經濟相關計畫，董事長陳昭義表示，除東海豐外，目前規劃要改建的16座養豬場，已經有4座拿到使用許可，正在進行招標準備，另外還有3座近期可能獲發許可，都規劃在9月正式公告，並在年底前完成招標工作。

台糖全國16座養豬場改建規劃在2021年完成，共投入107億元預算。台糖畜殖事業部副執行長溫元文說明，目前雲林及台南各有2座場獲發許可，3座近期可望獲發許可的養豬場則位於屏東及台中。至於其他9座，溫元文表示，地方政府都很支持，但仍要尊重地方民意，目前尚在進行溝通。

陳昭義說，傳統對於養豬場的印象就是髒、臭、亂，屬於鄰避設施，這次也希望透過東海豐的示範計畫，讓民眾看到改建後的新面貌，對於當地養豬場改建案的接受度可能就會提高。

媒體關心，養豬場改建是否有助改善產能、對於口蹄疫區解除後的外銷是否有幫助，陳昭義表示，目前農委會給台糖年產量配額為38萬頭，脫離口蹄疫疫區後能否恢復出口，仍要觀察市場因素，目前看來日本明年舉辦東京奧運可能有相關商機，台糖會配合政府政策來進行。

不過，陳昭義也指出，台灣豬隻一年在養頭數過去最高達1200萬頭，現在大約540萬頭，要再回到最顛峰時期可能有困難，因為現在環境無法負荷那麼大量，不會為了出口賺外匯而增加環境負擔。

台糖持續投入落實循環經濟的工作，除東海豐計畫外，台灣首座循環建築「沙崙智慧綠能循環住宅園區」預計明年底完工；今年6月於台南開工的牡蠣殼碳酸鈣生技材料廠則規劃在今年底完工、明年初試營運，明年中即可正式商轉營運，預估每年可生產4萬公噸碳酸鈣材料。

台糖也將於今年10月16日至18日的首屆亞太循環經濟論壇，以沙崙智慧綠能循環住宅及東海豐農業循環園區為例，分享推動循環經濟經驗。（編輯：林淑媛）1080909