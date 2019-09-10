迎東京奧運 製鞋三雄8月營收衝高

（中央社記者潘智義台北10日電）迎接明年東京奧運，運動鞋銷售轉旺，製鞋代工三雄寶成工業、豐泰企業、鈺齊國際8月合併營收均較去年同期成長，甚至創高，銷售量也增加。

寶成工業今天公布8月自結合併營收新台幣261.55億元，較去年同期增加8.4%。今年1月至8月自結合併營收為2088.38億元，較去年同期增加10.3%，主因獲益於寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業（集團）公司營運較去年同期持續增長。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司8月自結營收為人民幣22.32億元（折合新台幣97.73億元），較去年同期增加29.7%。反映運動鞋批發零售量大增。累計今年1至8月寶勝國際自結營收為人民幣176.03億元（折合約新台幣770.75億元），較去年同期增加20.9%。

豐泰企業統計，今年8月營收68億8207萬元，較去年同期增加16.57%，自結8月合併稅前淨利為11億6782萬元，1至8月累計合併稅前淨利68億521.7萬元，歸屬於母公司業主淨利為43億9689萬元，每股盈餘為5.98元。

豐泰統計，8月成品鞋生產量為1095萬雙，較7月增加2.9%，較去年同期增加9.3%；豐泰8月成品鞋銷售量為1079萬雙，較7月增加4.1%，較去年同期增加7.6%。

豐泰表示，1至8月成品鞋累計生產量達7995萬雙，較去年同期增加7%。1至8月成品鞋累計銷售量達8044萬雙，較去年同期增加7%。

鈺齊國際公司公布8月合併營收為11.62億元，較去年同期增加36.11%，單月營收已連續6個月創歷年同期新高，更已優於往年秋冬款出貨旺季單月營收表現；1至8月合併累計營收達84.79億元，較去年同期的67.56億元增加25.51%，再創歷史新高。

鈺齊國際指出，基於產業特性及季節因素，單月營收波動有一定軌跡，觀察單月營收年增率變化會比月增率更有參考價值，每年的6、7月為秋冬季鞋款出貨高峰，今年6、7月合計營收高達27.69億元，遠高於2018年同期22億元，及2017年同期的20億元，營運規模已顯著成長。（編輯：趙蔚蘭）1080910