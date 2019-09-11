蘋果秀新機美股漲 法人：台股短線支撐看季線

（中央社記者韋樞台北11日電）美國蘋果（Apple）今天凌晨發表新機，市場先前唱衰蘋果新機銷售和功能，致10日蘋概股領跌，不過今晨美股開低收小紅。法人表示，5G、蘋概漲多拉回，短線以季線10680點支撐。

今晨收盤的歐股，由於投資人思考歐洲中央銀行（ECB）12日可能提出振興經濟措施的揣測，包括英、德、法等國股市今天收高0.1%至0.4%。

今晨收盤的美股受到投資人對貿易談判的稍微樂觀情緒影響，今天大體平盤作收。蘋果公司（Apple）今天推出3款新型iPhone手機後，股價收盤上揚1.2%。

道瓊工業指數小漲73.92點或0.28%，以26909.43點作收；標準普爾指數微漲0.96點或0.03%，收在2979.39點；科技股那斯達克指數微跌3.28點或0.04%，收8084.16點。

蘋果發表會台灣時間今天凌晨1時發表3款iPhone新機，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max等。不過iPhone新機頻遭外界唱衰，市場大多預期銷售將較去年衰退，更有美系外資在新機發表前調降大立光評等，由原先的「買進」一口氣降至「劣於大盤表現」，大降目標價和明後年的獲利預估。

蘋概三雄鴻海10日小跌0.8%，台積電下跌1.32%，大立光則大跌5.39%；可成表現最好收在平盤。

法人表示，台股先前漲多站上10800點高點後，在中秋節3天連假前拉回，所幸外資在9月至今共6個交易日，買超達5個交易日，大盤指數仍在10700點之上，短線上以季線10680點為支撐，可以觀察中秋連假後的發展，指數仍有機會拉回後重新挑戰高點。

法人指出，前波帶動大盤上漲的主流股5G族群、散熱模組、印刷電路板、功率半導體等下跌，盤面上欠缺強勢股接棒，蘋果新機又遭市場唱衰，投資人信心不足，多頭必須重整步伐才能重回健康輪漲局面。（編輯：楊凱翔）1080911