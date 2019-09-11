新iPhone升級不加價 法人：蘋概股利空出盡

（中央社記者韓婷婷台北11日電）蘋概股今年是表現最差的一年，不過在iPhone新機亮相後，在「沒有期望，就沒有失望」的前提下利空出盡，法人認為，新iPhone訂價有助銷售，蘋概股有機會表現。

觀察過去幾年，在高期待下蘋果（APPLE）股價往往在iPhone發表會當天下殺，今年則是發表後拉尾盤，Apple股價終場收漲1.18%來到216.7美元，創下去年10月以來新高，值得觀察後續。

凱基投顧資深副總向子慧表示，蘋果新iPhone雖然沒有太多驚喜，但罕見降價，且一般用戶最在意的「相機、速度、續航力、快充、價格」全都到位，規格升級卻不加價，訂價反而較前一代低，相信價格吸引力有助刺激消費，今年整體銷售量有機會優於預期，13日的預購狀況為第一個觀察指標。

向子慧表示，蘋果今年在價格上的讓步，大家反應比較是偏向正向的，周五開始預購可以當第一個觀察指標，如果超乎預期熱絡，供應鏈當然就會反應。

統一投信表示，之前大家擔心蘋果會把可能的關稅成本轉嫁給消費者，結果反而將訂價壓低，企圖趁著華為海外市場受阻之際，將市場占有率拉高，以擴大軟體服務收入，可視為利空出盡。

統一投信分析，只要「總量」擴增，對供應鏈是好事，目前從供應端看到訂單能見度已拉長到第4季，相對去年LCD低階版的iPhone XR從10月才開賣，今年新機3款同步上市，預料整個營運表現應不至於比去年下滑太多，有機會上修原先預期。

法人表示，蘋概族群的差異也越來越大，不再是齊漲齊跌，關注重點可放在適用新規格，供應鏈市占率增加的個股。（編輯：鄭雪文）1080911