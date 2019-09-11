市場期待歐美央行寬鬆措施 亞股多勁揚收紅

（中央社香港11日綜合外電報導）鑒於歐洲和美國的中央銀行將陸續召開重要的貨幣政策會議，加上美中貿易談判樂觀氣氛日益濃厚，市場交易普遍瀰漫信心，亞洲股市今天大多勁揚收高。

美國總統川普昨天開除持強烈鷹派立場的國家安全顧問波頓（John Bolton），這項消息也增添利多。分析師指出，這可能使得白宮未來行事較不強硬，有助緩和地緣政治緊張。

由於全球經濟成長力道減弱，投資人更加關注各國央行是否祭出激勵措施。歐洲中央銀行（ECB）明天將召開備受矚目的政策會議，外界期待可能宣布一連串新措施，包括可能降息、再度收購公債的量化寬鬆（QE）或動用其他貨幣寬鬆工具。

美國聯邦準備理事會（Fed）則將在下週召開政策會議。美國央行先前已暗示，由於國內經濟成長步伐不穩，有可能再度降息。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「外界期待歐洲央行恢復量化寬鬆，…以及聯準會下週降息，使得適合追求風險的市場條件增強，吸引原本躲入債市的投資人出籠重返股市。」

香港股市今天引領亞洲股市走揚，收盤漲幅達1.8%，港股先前受到歷時數個月的反送中抗議影響而下挫，投資人趁市場信心回升逢低進場。

東京股市今天收高1%，新加坡股市收漲1.6%，首爾股市收高0.8%，雪梨和吉隆坡股市收漲0.4%，台北股市收高0.3%，馬尼拉、曼谷、雅加達和孟買股市也全數收紅。

不過，上海股市今天收跌0.4%，威靈頓股市收盤重挫近2%，因執政黨工黨處理職員性侵醜聞失當而大受打擊。

蘋果公司（Apple）昨天發表新款旗艦iPhone手機，刺激亞洲蘋概股今天買氣熱絡，包括日本Alps Alpine、日本顯示器公司（JDI）和夏普（Sharp）收盤分別勁揚超過3%、4%與3.9%。南韓樂金顯示器公司（LGD）和台灣鴻海也分別收高3.9%與0.3%。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1080911