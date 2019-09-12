中華電iPhone 11預約8分鐘額滿 亞太電資費殺很大

（中央社記者江明晏台北12日電）蘋果發表iPhone 11系列新機，繼電信三雄資費方案出爐後，亞太電信端出業界最低購機價，台灣之星也祭出月租999元的0元入手方案，中華電表示，官網限量預約8分鐘即額滿。

蘋果已正式發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max共3款新機，台灣納入首波開賣國家，將於20日正式開賣，電信三雄稍早出具完整資費方案，除了各自加碼的加值服務優惠，月租方案與購機價格大同小異。

亞太電信綁約36個月、月繳888元，前3個月租費打5折，最親民版的iPhone 11（64GB）購機價新台幣8900元，為業界最低。

另外，亞太電信也推出「iPhone搶11」限時限量預購活動，綁約30個月，月付999元，iPhone 11（256GB）購機價0元入手。

市場分析，亞太電信祭出高補貼，就是期望透過iPhone 11的產品力拉抬高資費用戶占比，有助於未來營收貢獻。

台灣之星今天也同步公布iPhone 11全系列資費方案，手機專案價更對齊三大電信購機價，台灣之星也提供手機「舊機換新機」優惠，登記搶開賣優惠，每4人就抽1人 iPhone 11不用錢，等於現賺2萬4900元。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，iPhone 11登記較去年同期成長1倍，考量折算率樂觀預估初期銷量將成長60%，整體銷量預估成長2至3成。

中華電信表示，下午3時開放官網限量預約iPhone 11全機型，8分鐘立即額滿，從網路系統監測，中華電信官網3時開放預約，瞬間破萬人搶進上線，在網路穩定順暢下，3時08分即刻額滿。

依中華電信官網預約統計，以iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro的256GB兩款機型最受歡迎，其中以蘋果今年推出的新色「夜幕綠」最受果粉青睞，超過3成客戶預約。iPhone 11 Pro系列預購量達7成，顯示iPhone頂規新機仍最受果粉喜愛。而價格親民的iPhone11，超過3成以上的客戶選擇，容量以128GB最多，紫色及綠色最受青睞。（編輯：蘇志宗）1080912