iPhone 11價格甜預約熱 蘋概股可期

（中央社記者江明晏台北14日電）蘋果發表3款iPhone 11，規格升級、價格則較前代甜蜜、預約熱，市場看好，銷售有望創造佳績，蘋概股表現可期，而目前官網預購則以新色「夜幕綠」最受青睞。

蘋果日前推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max；3款iPhone在13日晚間8時開始預購。根據台灣蘋果官網顯示，「夜幕綠」最搶手，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max大部分容量版本的「夜幕綠」，都要在2到3週才能到貨，其他顏色有不少都可在20日開賣當天到貨。

iPhone 11的紫色和綠色也同樣受到消費者青睞，大多數容量版本都要在2到3週才能到貨，顯見消費者最喜歡新色。

台灣電信三雄的預約狀況也很熱烈，中華電信在12日下午3時開放官網限量預約iPhone 11全機型，8分鐘立即額滿；台灣大在11日全台門市開放iPhone 11系列預約，公司指出許多果粉進線客服、親自至門市詢問；遠傳電信11日上午11時起開放iPhone 11線上預約，10分鐘內預約瀏覽人數衝破上萬人。各家預約資料幾乎均顯示，蘋果今年推出的新色「夜幕綠」最受果粉青睞。

凱基投顧資深副總向子慧表示，蘋果新iPhone雖然沒有太多驚喜，但罕見降價，且一般用戶最在意的「相機、速度、續航力、快充、價格」全都到位，規格升級卻不加價，訂價反而較前一代低，相信價格吸引力有助刺激消費，今年整體銷售量有機會優於預期。

法人也因此看旺蘋概股，包括台積電、鴻海、臻鼎、台郡、美律、穩懋、正崴等，後市股價可持續留意。（編輯：趙蔚蘭）1080914