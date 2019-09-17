鈞興-KY每股70元掛牌上市 早盤大漲27.1%

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鈞興-KY今天每股70元掛牌上市，早盤最高來到89元，大漲27.1%。法人估鈞興-KY今年業績成長10%以上，每股純益可超過5元。

展望下半年，鈞興-KY指出電動工具7月到9月屬於旺季季節，下半年業績可比上半年略佳，第3季業績可較去年同期成長。

法人指出鈞興-KY下半年和上半年業績比重約55比45，預估第3季業績年增幅度約15%以上，展望今年若以掛牌股本4.76億元計算，今年業績成長幅度約10%到11%，每股純益可超過5元。

在新業務領域，鈞興-KY積極開發工業機器人齒輪、諧波減速器及新能源汽車零件等產品業務，應用領域包括電動自行車、電動摩托車、工業機器人、協作機器人、電動汽車等。小型高速印刷機預計2020年開始量產給日系客戶。

鈞興-KY表示，工業機器人齒輪已開始量產出貨，機械手臂用諧波減速器產品除了陸續與客戶送樣測試外，部份客戶並已開始小量交貨，預期未來一到兩年出貨量將有機會明顯成長。

法人指出，鈞興-KY機器人齒輪已經切入全球四大廠之一日系廠商安川（YASKAWA），其他家進行樣品測試中，預期明年諧波減速器和工業機器人齒輪可進入收割期。

從產品比重來看，法人指出，去年傘齒占比約38%，直齒占比約11%，粉末冶金齒輪占比約17%，齒輪箱占比約12%，五金件占比約18%，應用最大為電動工具。

鈞興-KY自結8月合併營收1.23億元，較去年同期1.36億元減少9.8%，累計今年前8月自結合併營收10.77億元，較去年同期10.26億元成長5%。（編輯：黃國倫）1080917