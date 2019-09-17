強化資安穩定供電 台電攜調查局簽MOU

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台電表示，台灣正進行能源轉型，未來電力調度將更加仰賴資訊系統，資訊安全攸關電力穩定，因此，與調查局簽署資安聯防合作備忘錄，藉此強化台電資通訊安全。

台電今天與法務部調查局簽署資安聯防合作備忘錄（MOU），雙方簽署資安聯防MOU後，調查局將提供事前資安情資及鑑識人員支援，加速資安事件處理速度，台電董事長楊偉甫、調查局長呂文忠均出席記者會。

楊偉甫致詞時表示，台灣正在推行能源轉型，風力發電、太陽能將逐步加入供電系統，電力傳輸未來必須藉助網路、智慧電網等，牽涉資通訊科技，因此，資通安全是未來電力供應的重要基石。

楊偉甫表示，台電將依調查局提供的情資，從源頭阻斷駭客攻擊。調查局也可依台電提供的駭客攻擊資訊建立更強大的資料庫，遏止駭客攻擊其他關鍵基礎設施，台電也藉此改善資訊安全。

他表示，資訊安全沒有最好只有更好，在資安防護上要隨時檢驗、不斷往前推進。

呂文忠致詞時表示，總統蔡英文曾宣示資安就是國安，面對網路駭客攻擊，調查局將保防工作結合資訊安全，推動資安聯防，建立防禦網。

他說，台商目前積極回流，各界關心穩定供電，而台電資訊安全影響全台供電，進而影響經濟發展，因此，藉由MOU強化雙方合作，遏止駭客攻擊，穩定供電。

台電表示，根據國家資通安全管理法，台電調度處、資訊處、通信處及3座核電廠等單位為國家最高資安責任A等級，相信與調查局合作，可整合台電內部資源及調查局專業知能，更加提升資安防護網強度。（編輯：鄭雪文）1080917