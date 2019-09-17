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裕隆城住宅區傳喊停 裕隆：務實評估尚未決定

最新更新：2019/09/17 12:28

（中央社記者潘智義台北17日電）裕隆集團投資金額超過百億元的「裕隆城」住宅區傳出暫時喊停。裕隆表示，經濟景氣不好，工程難度超過預期，正在進行各種可能性的評估，但還沒做決定。

裕隆上週才宣布落實價值鏈轉型，將華創車電廠辦合一，並調整高階人事，現在又傳出「裕隆城」住宅區喊停，引起市場關注。

對於「裕隆城」住宅區暫時喊停一事，裕隆指出，目前正務實保守評估各種可能的方案，在沒有決定前無法對外說明。

業界人士分析，雖然裕隆城住宅區停止備料，但裕隆城仍將繼續施工，僅住宅區的部分進行調整，找尋其他替代方案；畢竟像大巨蛋建物規模的裕隆城不可能半途而廢，即便景氣不佳，仍可採取穩健保守策略，避開工法難度高的部分，務實調整住宅區的計畫，或改做其他用途，仍可讓裕隆城圓滿完工。

裕隆集團12日發布重大訊息指出，為落實裕隆汽車價值鏈轉型及華創車電廠辦合一策略，集團新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」，統籌研發、採購、製造、銷售等價值鏈的協調整合，以落實開放平台、多元客戶的轉型策略。

裕隆集團表示，為強化縱向溝通及管理決策效率，「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向集團決策委員會報告，未來廠辦合一在三義，負責納智捷品牌及開放平台價值鏈研發、採購、製造、銷售協調與整合。（編輯：張良知）1080917

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