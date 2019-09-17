儒鴻砸1.7億美元進軍印尼 建成衣織布廠

（中央社記者韋樞台北17日電）成衣及織布大廠儒鴻繼越南、柬埔寨及賴索托等海外生產基地後，今天董事會決定以1.7億美元在印尼分3階段設置成衣和織布廠。儒鴻表示，主要是分散風險，未來進軍東協市場。

儒鴻晚間公告，計畫投資1.7億美元於印尼增設織布及成衣一貫廠。預計自今年10月起分3階段完成投資計畫，主要是為了分散生產基地集中的風險，擴大生產規模以滿足產能需求。

儒鴻並未透露工廠座落在何處工業區，主要是正在和工業區洽談合約細節中。

儒鴻表示，這3階段設廠計畫，第1階段從10月起興建成衣廠，預計明年底可完成，月產能100萬件；第2階段仍為興建成衣廠，預計2021年開始興建，月產能100萬件；第3階段則興建織布廠，預計月產能100萬公斤。

儒鴻亦未透露織布所需的原絲和加工絲等究竟來自哪一家供應商，僅透露織布廠是2年之後興建，這段期間可以好好洽談一些規劃，預計2年內建立完整供應鏈。

由於印尼至今未享有與美國和歐盟等免關稅措施，儒鴻說，印尼廠所生產的成衣和織布可銷往東協和中國等地，主要就是分散生產風險。

目前台灣大型紡織企業已有聚陽和力麗集團旗下的印尼力寶龍等已進駐印尼。（編輯：張均懋）1080917