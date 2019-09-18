國際情勢緩和美國可望降息 台股挑戰11000點

（中央社記者韋樞台北18日電）沙國油田遇襲可望月底修復；美中貿易代表10月復談，促使歐美股和亞股普遍小漲，加上Fed會議可望降息。法人表示，美國料將降息，市場資金寬鬆，多頭仍在，台股走高挑戰11000點。

截至11時15分，台股上漲52.72點，為10927.22點，成交值新台幣733.90億元。

沙烏地阿拉伯主要石油設施上週末遇襲，每天產油量劇減570萬桶。沙國能源部透露，減產部分將於9月底完全恢復生產，且本月將維持對顧客的充分石油供給，國際油價今天重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價重挫3.56美元或5.66%，來到每桶59.34美元。倫敦北海布倫特原油11月交割價大跌4.47美元或6.48%，為每桶64.55美元。

此外，美中貿易恢復談判，兩國次長級代表近日會談，10月再由高層主管會晤，若雙方進一步達成相互讓步的協議，可望大降市場緊張氣氛，為第4季傳統旺季再添助力。

歐、美、亞股今天普遍上漲，台股亦開高走高，早盤輕鬆越過10900點關卡，挑戰11000點大關；類股方面，電子股中蘋概三雄台積電和大立光帶頭上漲，盤中分別上漲0.94%和3.7%。另外，大立光迅速越過4000元大關，站上4170元，玉晶光最多漲至429元，漲幅3.12%，雙雙帶領光學股走揚。

傳產股亦普遍上漲，水泥股漲1.06%，汽車、玻璃上漲逾0.7%；金融股上漲0.3%。

統一證券表示，美國政府考慮「臨時協議」，貿易戰可望緩解，市場氣氛偏多。加上美國及全球多國央行啟動降息，市場資金面寬鬆。且電子產業旺季拉貨持續增溫，iPhone預購可期，均有利類股輪動。

統一證券指出，觀察台股技術面，台股17日指數再創波段新高後壓回，台股指數持續沿周均線向上墊高，量能穩健，盤面類股持續良性輪動。目前接近7月下旬高點10994點套牢區，但多頭仍在，目前各期均線仍呈多頭排列，指數正向上挑戰11000點整數關卡。（編輯：楊凱翔）1080918