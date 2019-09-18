台廠首創磁控膠囊內視鏡 拚2020年底進軍中國

（中央社記者吳家豪台北18日電）雷射標籤大廠光群雷轉投資的群曜醫電首創磁控膠囊內視鏡，已在六都建置膠囊內視鏡健檢中心，預估上市後市占率可達30%，計劃最快2020年底將在中國大陸核准上市。

群曜醫電今天舉辦記者會宣布，自行研發的磁控上消化道內視鏡取得健保自費碼上市販售，為全球首創「有線磁控」內視鏡，國際級藥商正爭取合作。

光群雷董事長郭維武表示，群曜醫電的磁控上消化道型內視鏡擁有舒適、安全、免麻醉、醫病即時互動等優勢，受檢查民眾以自然吞嚥方式，透過螢幕可看到清晰檢查畫面，也能與醫生進行雙向溝通，且檢查範圍可涵蓋食道、胃、十二指腸等上消化道。

郭維武說，群曜醫電團隊研發製造創新醫材，過程如同「16年磨一劍」。目前群曜醫電已在六都建置膠囊內視鏡健檢中心，包括私立中山醫院、宏恩醫院，藉此加強提供專業醫療服務，更讓國人擁有積極面對消化道疾病的態度，不會有傳統檢查的排斥與恐懼感。

郭維武指出，群曜醫電的磁控膠囊內視鏡在台灣已進行300個臨床實驗，初期目標是做預防醫學，而非治療醫學，未來會思考更多應用。

根據統計，台灣每年接受上消化道內視鏡檢查約100萬人次，群曜醫電研發的磁控膠囊內視鏡除了開發既有的醫療體系之外，也瞄準高端健檢及腸胃病患後續追蹤等醫療群眾，預估上市後市佔率可達30%；另預估因恐懼傳統型檢查而不願進行的民眾約20萬人，也是潛在的醫療檢查消費市場。

群曜醫電引述統計數據指出，在全球5億的胃病患者中，中國占了1.2億人，目前中國大陸類似膠囊內視鏡檢查的每年潛在市場約人民幣90億元（約新台幣393億元），且需求逐年快速成長。

群曜醫電表示，磁控膠囊內視鏡已進行中國醫療器械註冊程序，最快將於2020年底在中國大陸核准上市，並計劃與中國上市醫療通路集團進行戰略合作，以盡快完成銷售布局。（編輯：楊凱翔）1080918